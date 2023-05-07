النشرة الاقتصادية (2023/5/7)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يعتزم تنفيذ برنامج لتصدير منتجات غير نفطية، بما يصل إلى 13 مليار دولار. وأشار -في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية- إلى أن إجمالي الصادرات خارج المحروقات..