الجيش الأوكراني يرجح اشتداد الهجوم على باخموت

أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته باقية في باخموت، بعد أن تلقى وعدا من الجيش الروسي بتزويد تلك القوات بالأسلحة والذخائر اللازمة ومنحها صلاحية التصرف والتحرك في باخموت..