3 أسابيع من الحرب المفتوحة.. السودان يتمزق وشعبه يعيش كارثة إنسانية كبرى

بعد أكثر من 20 يوما من الحرب المفتوحة على الأسوأ، لا يزال السودان يتمزّق سياسيا وأمنيا واجتماعيا، ويعيش شعبه كارثة إنسانية كبرى نادرا ما توثّقها الكاميرات..

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