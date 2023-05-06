منظمة الصحة: كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالجائحة، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) لم يعد يعتبر حالةَ طوارئ صحية عالمية..

مما يعني أن الفيروس لم يعد يستدعي إبقاء مستوى التأهب الأقصى المعلن نهاية عام 2020.

يأتي ذلك، بعد نحو 3 أعوام ونصف العام حصد فيها الفيروس نحو 20 مليون شخص، في حين تشير إحصائيات المنظمة إلى أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 المسجل حديثا انخفض بنسبة 95% منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشدد المنظمة على أن مرحلة الأزمة المتعلقة بالجائحة انتهت، لكن المرض نفسه لم ينته.

تقرير: محمد الكتبي