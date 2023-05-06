ما منظومة هيمارس الصاروخية التي تقدمها واشنطن لكييف؟

يبلغ مدى منظومة “هيمارس” (HIMARS) الصاروخية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا 80 كلم، وهي تمنح القوات الأوكرانية القدرة على ضرب أهداف حيوية للجيش الروسي بدقة أكبر داخل حدود إقليم دونباس.

وتحمل الراجمة الواحدة من المنظومة 6 صواريخ من عيار 227 ملم، وهي موجهة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GBS).

ولن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بنظام هيمارس للصواريخ الباليستية الذي يبلغ مداه 300 كلم، لأن هذه الصواريخ قادرة على ضرب المواقع الحضرية والقواعد العسكرية داخل الأراضي الروسية، وهذا ما لا تريده واشنطن.