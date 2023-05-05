معاناة مرضى الكلى في الخرطوم بحري

قال مسؤولون في “مستشفى أحمد قاسم” بالخرطوم بحري، للجزيرة، إن المواد الطبية الخاصة بمرضى غسل الكلى على وشك النفاد، بسبب انقطاع الإمداد. وكشف الطبيب المختص في أمراض الكلى عثمان موسى عن المشاكل..