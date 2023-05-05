النشرة الاقتصادية (2023/5/5)

سجلت أسهم البنوك الأميركية تراجعا حادا خلال الجلسة الماضية، نتيجة القلق بشأنها والدعوات للسلطات التنظيمية لتدخل أكبر للحد من أزمة الثقة بالقطاع. فقد هبط سهم بنك “باسيفيك ويست” الذي مقره كاليفورنيا..