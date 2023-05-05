الاحتلال يغتال 3 شبان في نابلس وفتاة في حوارة

استشهد 3 فلسطينيين من كتائب عز الدين القسام برصاص قوات الاحتلال التي توغلت في مدينة نابلس، في حين دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال التي قتلت فتاة في بلدة حوارة..