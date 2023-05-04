الفدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟

رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة للمرة العاشرة تواليا بواقع ربع نقطة مئوية لتصبح 5.25%، فما تأثير هذا على الاقتصاد العالمي؟