استخدم فيها أسلحة ثقيلة وغارات كثيفة.. اشتباكات عنيفة تشهدها الخرطوم

اشتباكات وُصفت بالأعنف شهدتها الخرطوم في اليوم العشرين على اندلاع القتال، وتركزت هذه الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي. واستُخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.