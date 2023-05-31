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تأثير نقص التمويل على عمليات نزع الألغام في لبنان

تواجه عملية إزالة الألغام في لبنان تحديات جديدة، بعد تراجع التمويل، بسبب التداعيات الاقتصادية. ولا يزال اللبنانيون، يعانون من مخلفات الألغام التي تعود إلى حقبة الاحتلال الإسرائيلي.