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السودان.. أزمة توفير المياه في مدينة بورتسودان

تواجه مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر أزمة في توفير المياه في ظل تزايد أعداد النازحين بسبب الحرب. وتفتقر المدينة لمحطات تحلية المياه وتوقف شبه كامل لشبكة الإمداد الحكومي.