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هجمات واسعة بمسيّرات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع بالمسيّرات، وأعلن عمدة كييف تعرض 4 أحياء على الأقل لأضرار جراء ما وصفه بالهجوم الواسع الذي تعرضت له المدينة.