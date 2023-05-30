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الرسم على الزجاج.. هواية ومصدر رزق لسيدة عراقية

هبة فوزي، موظفة عراقية، هوايتها الرسم على الزجاج، وتعدّ هذه الهواية مصدر دخل ثان لها ولعائلتها. نتعرف على هبة وهوايتها في هذا التقرير.