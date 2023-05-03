خطة للاتحاد الأفريقي من 4 نقاط لحل الأزمة السودانية

كشف مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن ولد لَبّاتْ عن خطة للاتحاد من 4 نقاط أساسية لحل الأزمة السودانية، تم التفاهم عليها خلال اجتماع الآلية الثلاثية..