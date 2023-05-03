الحصاد (2023/5/2)

تناول عبد القادر عياض في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – مع استمرار المواجهات في السودان.. تَركز الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم. – مسؤول أممي يؤكد أن أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان