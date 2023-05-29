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المسيرة السياسية لأردوغان في حكم تركيا

كان عام 2002 الانطلاقة السياسية الحقيقية لحزب العدالة والتنمية بنيله الأغلبية في البرلمان. نتعرف في هذا التقرير على المسيرة السياسية لأردوغان في حكم تركيا.