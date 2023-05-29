المسيرة السياسية لأردوغان في حكم تركيا

كان عام 2002 الانطلاقة السياسية الحقيقية لحزب العدالة والتنمية بنيله الأغلبية في البرلمان. نتعرف في هذا التقرير على المسيرة السياسية لأردوغان في حكم تركيا.
29/5/2023