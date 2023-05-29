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الجفاف والتصحر يهددان "القيمر" أشهر الأكلات العراقية

يعاني العراق من أزمة مياه حادة وجفاف يضرب البلاد. الجفاف والتصحر لا يسببان فقط زيادة العواصف الرملية، بل يهددان “القيمر” أشهر وجبات الفطور في البادية العراقية والسورية. فما القصة؟