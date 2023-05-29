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أكبر هجوم بالمسيرات استهدف العاصمة كييف منذ بدء الحرب

ساعات قبل احتفالها بذكرى تأسيسها رسميا قبل 1541 عاما، واجهت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق وسط البلاد أكبر هجوم روسي بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب. ما تطورات ودلالات هذا الهجوم؟