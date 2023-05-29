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أردوغان يحسم الانتخابات ويحكم تركيا 5 سنوات قادمة

حسمت نتيجة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة التركية فوز الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو، ويفتح هذا الفوز الطريق أمام أردوغان لحكم البلاد 5 سنوات قادمة.