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مدة الفيديو 05 minutes 23 seconds
05:23
أردوغان يحسم الانتخابات ويحكم تركيا 5 سنوات قادمة
حسمت نتيجة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة التركية فوز الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو، ويفتح هذا الفوز الطريق أمام أردوغان لحكم البلاد 5 سنوات قادمة.
29/5/2023