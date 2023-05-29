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أردوغان في خطاب النصر يدعو للوحدة والتضامن

فاز رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الجمهور في تركيا بدورة رئاسية جديدة. وفي خطابه أمام مئات الآلاف من أنصاره، قال أردوغان إنه ترك الخلافات والنزاعات السياسية وراء ظهره ويدعو إلى التوحد والتضامن.