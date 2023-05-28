مدة الفيديو 02 minutes 29 seconds 02:29

75 سنة إنا لعائدون.. شعار مؤتمر فلسطينيي أوروبا

بدأت فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا في مدينة مالمو بالسويد، وتتضمّن مهرجانات ثقافية فنية ومعارض تراثية لتسليط الضوء على مختلف جوانب الهوية الفلسطينية.