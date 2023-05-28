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هجوم واسع بالمسيّرات استهدف العاصمة كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن البلاد تعرضت الليلة الماضية لهجوم بعدد قياسي من الطائرات المسيّرة. وأضافت أنها أسقطت 52 مسيّرة من أصل 54. مراسل الجزيرة حسان مسعود رصد تداعيات الهجوم من هناك.