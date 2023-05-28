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مهرجان كان السينمائي.. جائزة السعفة الذهبية

منح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، وهي ثالث امرأة في تاريخ المهرجان تفوز بسعفته التي تعتبر الأهم في عالم السينما.