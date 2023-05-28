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مبادرة تعليمية ونفسية للأطفال المتضررين من زلزال سوريا

حافلات ملونة، بل قاطرة محملة بالأمل والدعم النفسي، تشق طريقها بين مخيمات للنازحين في شمالي غربي سوريا لتصل إلى أطفال دمّر الزلزال مدارسهم قبل أكثر من 3 أشهر.