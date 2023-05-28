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رجب طيب أردوغان.. تاريخه السياسي

يخوض رجب طيب أردوغان الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخه السياسي وتاريخ البلاد. الرجل هو أكثر الرؤساء حكما منذ ولادة الجمهورية قبل 100 عام.. مَن أردوغان؟