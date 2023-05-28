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دمر الزلزال مدارسهم.. ما بديل أطفال سوريا عن التعلم؟

دمر الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا قبل أكثر من 3 أشهر العديد من المدارس، أما المدارس التي نجت من الكارثة فأصبحت تستخدم لإيواء العائلات التي دمر الزلزال منازلها.