الولايات المنكوبة.. كيف استغلها أردوغان في حملته الانتخابية؟

شكلت المحافظات التي ضربها زلزال السادس من شباط/ فبراير الماضي في تركيا خزانا انتخابيا واسعا لصالح تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
28/5/2023