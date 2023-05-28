مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds 03:12

المعارضة توجه خطابها ضد اللاجئين لاستقطاب ناخبي إسطنبول

يولي مرشحا الانتخابات الرئاسية التركية في جولة الإعادة اهتماما كبيرا بأصوات الناخبين في إسطنبول التي تعد أكبر خزان انتخابي في البلاد، وقد تغير خطاب المعارضة فيها بشكل ملحوظ.