مدة الفيديو 56 minutes 13 seconds 56:13

الحصاد (2023/5/27)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2023/5/27) المواضيع التالية: – وسط صمت أوكراني.. كثافة في الهجمات داخل روسيا. – مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع في مطار الخرطوم الذي كان ساحة قتال منذ اليوم الأول للمعارك.