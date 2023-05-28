اكتشافات أثرية جديدة في منطقة "سقارة" المصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، إضافة إلى مقبرتين وعدد من التحف الأثرية في منطقة آثار سقارة.
28/5/2023