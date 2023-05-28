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اكتشافات أثرية جديدة في منطقة "سقارة" المصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، إضافة إلى مقبرتين وعدد من التحف الأثرية في منطقة آثار سقارة.