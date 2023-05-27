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كوسوفو وصربيا.. خلفيات التوتر

بدأ التوتر بين كوسوفو وصربيا بعد أن نظمت سلطات كوسوفو في أبريل/نيسان الماضي انتخابات محلية في الشمال قاطعتها الأقلية الصربية في الإقليم، مما أتاح الفرصة للألبان بالسيطرة على الإقليم،