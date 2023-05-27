تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 03 minutes 13 seconds
03:13
قضية اللاجئين وتأثيرها في الدعاية الانتخابية التركية
ملف اللاجئين في تركيا لطالما كان مثار جدل سياسي طوال سنوات، وبينما توعّدت المعارضة بترحيل اللاجئين إذا فازت بالحكم، وعد تحالف الجمهور الحاكم بعودتهم الطوعية الآمنة. ما تدعيات هذا الملف؟
27/5/2023