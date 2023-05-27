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قضية اللاجئين وتأثيرها في الدعاية الانتخابية التركية

ملف اللاجئين في تركيا لطالما كان مثار جدل سياسي طوال سنوات، وبينما توعّدت المعارضة بترحيل اللاجئين إذا فازت بالحكم، وعد تحالف الجمهور الحاكم بعودتهم الطوعية الآمنة. ما تدعيات هذا الملف؟