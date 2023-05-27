تعليم يمتزج بالمرح.. طرق تدريس لمعلمة فلسطينية

تالا جمال معلمة فلسطينية في القدس المحتلة، تستخدم طرقًا مرحة غير تقليدية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية. فما طرق تدريسها؟ وما نتائجها؟
27/5/2023