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مدة الفيديو 01 minutes 51 seconds
01:51
تعليم يمتزج بالمرح.. طرق تدريس لمعلمة فلسطينية
تالا جمال معلمة فلسطينية في القدس المحتلة، تستخدم طرقًا مرحة غير تقليدية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية. فما طرق تدريسها؟ وما نتائجها؟
27/5/2023