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تعليم يمتزج بالمرح.. طرق تدريس لمعلمة فلسطينية

تالا جمال معلمة فلسطينية في القدس المحتلة، تستخدم طرقًا مرحة غير تقليدية لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية. فما طرق تدريسها؟ وما نتائجها؟