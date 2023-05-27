مدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41

الفلان أكبر قومية غير ناطقة بالعربية في موريتانيا

تمثل قومية الفُـلَّان في موريتانيا، أكبر القوميات غير الناطقة بالعربية. وسعيا لتقديم ملامح من حياة هؤلاء، يقدّم مهرجان جَوَل الثقافي فرصة لإبراز التعايش المشترك مع مختلف القوميات.