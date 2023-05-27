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الطنطورة الفلسطينية.. قصة مجازر القرية

أعدت لجنة أهالي قرية الطنطورة الفلسطينية، بالتعاون مع مركز عدالة ومؤسسة فروزنيك أركيتيكشر الدولية، تقريرا عن أماكن المقابر الجماعية للمجزرة التي وقعت قبل 75 عاما. فما القصة؟