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الحصاد (2023/5/26)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – البرهان يطلب من الأمم المتحدة بديلا لفولكر. – كييف وموسكو.. وقصف متبادل. – توتر جديد بين كوسوفو وصربيا. – استقطاب قبل جولة الإعادة في تركيا.