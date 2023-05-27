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مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
02:38
الحرب الروسية على أوكرانيا.. تغير في قواعد اللعبة
يبدو الأسبوع المنصرم هو الأطول على موسكو منذ شنها الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث أصبحت الأراضي الروسية عرضة للهجمات الأوكرانية التي استهدفت مواقع روسية مهمة.
27/5/2023