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الحرب الروسية على أوكرانيا.. تغير في قواعد اللعبة

يبدو الأسبوع المنصرم هو الأطول على موسكو منذ شنها الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث أصبحت الأراضي الروسية عرضة للهجمات الأوكرانية التي استهدفت مواقع روسية مهمة.