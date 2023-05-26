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مستوى قياسي للهجرة إلى بريطانيا خلال 2022.. ما الأسباب؟

ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد، وعزا المكتب الوطني للإحصاء ذلك إلى عوامل منها زيادة تأشيرات العمل والحالات الإنسانية وغيرها.