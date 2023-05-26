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صعوبات تواجه مصابي طيف التوحد في فلسطين

يعاني المصابون بطيف التوحد في فلسطين من طرق تعامل سلطات الاحتلال معهم ونظرة المجتمع الفلسطيني إليهم. ولا توفر المؤسسات الحكومية كل احتياجات المصابين بالتوحد، وذلك فتح الباب لمساهمة مؤسسات خاصة.