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سليم.. رسوم متحركة تهتم بالصحة النفسية للأطفال خاصة وقت الحروب

عدم الاهتمام بالصحة العقلية والنفسية للأطفال، خصوصا في وقت الحروب، دفع كلا من سينثيا مدانات وزوجها شادي الشرايحة إلى إنتاج فيلم رسوم متحركة يتطرق إلى هذه المعاناة.