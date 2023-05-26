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الحصاد (2023/5/25)

تناول زين العابدين توفيق في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ كييف تؤكد أن عمليات الهجوم المضاد يجري تنفيذها بالفعل ضد القوات الروسية وإمداداتها. ـ بعد كشف إيران عن صاروخ باليستي جديد واشنطن تستنكر..