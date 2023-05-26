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احتدام المنافسة بين مرشحي الرئاسة في تركيا

مع اقتراب الجولة الثانية للاقتراع يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان مرتاحا لفارق النقاط الذي حققه بالجولة الأولى، في حين يزيد منافسه كمال كيليجدار من حدة خطابه المتعلق بعدد من القضايا، أبرزها اللاجئون.