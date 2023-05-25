يوميات فلسطينية.. حواجز بكل مكان

التمييز والازدحام المروري الذي يمتد لمسافات طويلة عند حاجز تفتيش قلنديا جعل من حياة الفلسطينيين أزمة مستمرة، التقرير يعرض كيف يحاول بعضهم مقاومتها.
25/5/2023