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يوميات فلسطينية.. حواجز بكل مكان

التمييز والازدحام المروري الذي يمتد لمسافات طويلة عند حاجز تفتيش قلنديا جعل من حياة الفلسطينيين أزمة مستمرة، التقرير يعرض كيف يحاول بعضهم مقاومتها.