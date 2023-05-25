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جولة سياحية في مدينة صيدا بمعية أصغر مرشد سياحي

يعد عبد الرحمن الفران أصغر مرشد سياحي في مدينة صيدا القديمة، إذ يأخذ السيّاح اللبنانيين والأجانب في جولة تتنوّع بين الأسواق الشعبية والمعالم الأثرية والأماكن التاريخية.