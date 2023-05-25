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النشرة الاقتصادية (2023/5/25)

دخل الاقتصاد الألماني رسميا في حالة الركود لأول مرة منذ ذروة جائحة كورونا متأثرا بتراجع إنفاق المستهلكين، وهو أبرز محرك للنمو في أكبر اقتصادات أوروبا. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني انكماش إجمالي