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وادي رم.. سياحة أفلام وتاريخ في الأردن

يعتبر وادي رم من أكثر المناطق السياحية في الأردن التي يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم. وتعتبر المرتفعات الموجودة بالوادي مكاناً مفضلاً لهواة تسلق الجبال، وقد صورت فيه العديد من الأفلام العالمية.