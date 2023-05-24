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نهر ميكونغ وأهميته لسكان المنطقة

يعتمد غالبية الكمبوديين على نهر ميكونغ بصيد السمك والزراعة. ويشاركهم في الاستفادة من منتجات هذا النهر، 10% سكان الصين وبورما ولاوس وتايلند وكمبوديا وفيتنام. ما قصة هذا النهر؟