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منتدى قطر الاقتصادي.. نقاشات لحلول مبتكرة ومستدامة

انطلقت في الدوحة أعمال الدورة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومشاركة أكثر من ألف من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.