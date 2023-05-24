مدة الفيديو 03 minutes 17 seconds 03:17

أهمية أصوات الناخبين الأتراك في الخارج

المغتربون الأتراك رقم مهم بمعادلة الفوز في دور ثان للانتخابات الرئاسية، يعودون مرة أخرى للتصويت في 73 دولة. نتعرف في التقرير على النتائج ودلالات التصويت بالخارج.